Петербуржцы стали чаще интересоваться товарами для дачи

Как пишет «Деловой Петербург», спрос на товары для дачи и активного отдыха вырос в среднем на 50% по России. Мангалы, решетки для гриля, садовую мебель и т. п. стали покупать на 70% чаще, товары для сада и ремонта — на 15%. И это при условии, что на некоторые категории вещей цена выросла до 90%.

По данным пресс-службы «Авито», весной этого года продажи садовых товаров в Петербурге увеличились почти в 2 раза — на 98%. Чаще всего покупали беседки: их продажи выросли в 6 раз по сравнению с прошлым. В среднем за этот товар попросят 35 240 рублей.

Также растут продажи и на маркетплейсах. У Ozon в этом году за февраль и первую половину марта ассортимент товаров для сада и пикника вырос более чем в 7 раз к прошлому году. «Если в 2020 году продажи выросли вдвое год к году, то в 2021–м они увеличились уже в 2,2 раза. Текущий год не стал исключением — в начале мая 2022–го штучные продажи категории выросли почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021–го», — отметили в компании.

Все больше петербуржцев становятся сторонниками тренда «умный сад». Для упрощения выращивания растений стали активнее покупать термоприводы для теплицы, оборудование для капельного полива и специальные погодные датчики, которые могут отслеживать необходимые параметры окружающей среды и измерители кислотности почвы.