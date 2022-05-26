Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки 🦢

«Летний сад трудно представить без лебедей. Эти птицы — символы любви и верности. Лебеди в Летнем саду — добрая традиция Санкт‑Петербурга. Благодарю специалистов Ленинградского зоопарка и Русского музея — они обеспечивают за птицами необходимый уход», — отметил губернатор Александр Беглов, который принял участие в выпуске птиц в Карпиев пруд. «Чтобы лебеди оставались здоровыми, предлагать им другую еду нельзя. Подходить близко также не рекомендуется — лебеди активно защищает свою территорию», — напомнили в пресс-службе Смольного.