Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки 🦢

В Летний сад после зимовки вернулись лебеди Елисей и Любава. Карпиев пруд до середины осени станет для подопечных Ленинградского зоопарка новым домом.
Лебеди-шипуны из Ленинградского зоопарка уже много лет выпускаются на лето в Летний сад. Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии традицию пришлось нарушить. Ранее в Карпиевом пруду жила пара лебедей — Руслан и Людмила. С прошлого года им на смену пришли Елисей и Любава.
Лебеди живут в Летнем саду с конца мая-начала июня и до октября. Своих подопечных сотрудники зоопарка навещают ежедневно: привозят специальный корм, следят за их здоровьем и поведением. Рацион лебедей состоит из смеси зерновых кормов, овощей, мяса, рыбы и витаминных добавок. Также птицы едят водоросли со дна водоема.
«Летний сад трудно представить без лебедей. Эти птицы — символы любви и верности. Лебеди в Летнем саду — добрая традиция Санкт‑Петербурга. Благодарю специалистов Ленинградского зоопарка и Русского музея — они обеспечивают за птицами необходимый уход», — отметил губернатор Александр Беглов, который принял участие в выпуске птиц в Карпиев пруд. «Чтобы лебеди оставались здоровыми, предлагать им другую еду нельзя. Подходить близко также не рекомендуется — лебеди активно защищает свою территорию», — напомнили в пресс-службе Смольного.
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