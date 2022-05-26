В туалете СПбГУ обнаружили скрытую камеру. Одного сотрудника университета задержали

По информации некоторых СМИ, устройство нашли в одном из туалетов на Университетской набережной. Его замаскировали под медицинскую маску. Позже на устройстве обнаружили видеозаписи с сотрудницами СПбГУ.

Исполняющий обязанности заместителя ректора по безопасности Юрий Пенов прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «Информация о происшествии была незамедлительно направлена в правоохранительные органы. Была проведена проверка, по итогам которой при поддержке сотрудников СПбГУ 26 мая задержан работник Университета», — сказано в сообщении.

В СПбГУ не раскрыли личность задержанного, сейчас ведется разбирательство.