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В туалете СПбГУ обнаружили скрытую камеру. Одного сотрудника университета задержали

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В одном из туалетов Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили скрытую камеру наблюдения. В университете отметили, что одного работника вуза задержали. Рассказываем подробнее.

Shutterstock.com

По информации некоторых СМИ, устройство нашли в одном из туалетов на Университетской набережной. Его замаскировали под медицинскую маску. Позже на устройстве обнаружили видеозаписи с сотрудницами СПбГУ.

Исполняющий обязанности заместителя ректора по безопасности Юрий Пенов прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «Информация о происшествии была незамедлительно направлена в правоохранительные органы. Была проведена проверка, по итогам которой при поддержке сотрудников СПбГУ 26 мая задержан работник Университета», — сказано в сообщении.

В СПбГУ не раскрыли личность задержанного, сейчас ведется разбирательство.

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