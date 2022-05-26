В Ботаническом саду Петра Великого впервые пройдет фестиваль цветения яблонь

Как рассказали «Собака.ru» в Ботаническом саду Петра Великого, в рамках фестиваля , который получил название «Яблоневый цвет», можно будет увидеть 12 природных видов и четыре межвидовых гибрида яблонь, которые культивируются в саду. Также посетители смогут познакомиться с коллекцией яблонь парка-дендрария.

В программе фестиваля запланирована прогулка по парку-дендрарию с маршрутным листом, который поможет найти все виды, гибриды и сорта яблонь, прогулка по тропическому оранжерейному маршруту с посещением векторной оранжереи, а также посещение экспозиции Ботанического музея, посвященной растительности Земли, эволюции растительного мира и месту растений в жизни человека.

Также в рамках фестиваля можно будет попасть на выставку «Примулы аурикулы Северо-запада», которая расскажет о любимых цветах императрицы Екатерины Второй, и выставку ботанической живописи «Исчезающая красота России», благодаря которой художники могут художественными средствами рассказать об историко-культурном наследии регионов и их природном богатстве.

«Яблони участвуют во множестве мифологических и фольклорных сюжетов. Это дерево познания добра и зла в Библии, и мифическое растение из сада Гесперид, и дерево, дарующее молодильные плоды в русских народных сказках. С точки зрения ботаники яблоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными съедобными плодами, происходит из зон умеренного климата Северного полушария», — говорят о яблонях в ботсаду.

Фестиваль «Яблоневый цвет» пройдет в Ботаническом саду Петра Великого на улице Профессора Попова, 2 28-29 мая. Время работы ботсада с 10:00 до 17:30, кассы открыты до 16:30. Взрослый билет обойдется в 700 рублей, для детей с четырех лет и до окончания школы, а также пенсионеров и студентов — в 500 рублей.