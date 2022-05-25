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На Конюшенной площади откроется «Ведомство» — двор с кафе, верандами и магазинами

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В начале осени на Конюшенной площади откроется «Ведомство» — двор с кафе, верандами, магазинами и событийной площадкой. На площади более 3 тысяч квадратных метров будут проходить ярмарки, вечеринки, лекции, кинопросмотры и другие события.

Все рендеры предоставлены «Собака.ru» командой проекта
Все рендеры предоставлены «Собака.ru» командой проекта
Все рендеры предоставлены «Собака.ru» командой проекта
Все рендеры предоставлены «Собака.ru» командой проекта
Все рендеры предоставлены «Собака.ru» командой проекта

«Ведомство» на Конюшенной площади будет работать круглый год. Осенью и зимой в событийном зале — в помещениях бывших конюшен площадью 800 квадратных метров — будут проходить ярмарки, вечеринки, лекции, кинопросмотры и другие события. Летом здесь будут работать веранды, амфитеатр, появятся места для отдыха горожан и зеленые зоны. Как рассказали «Собака.ru» координаторы проекта, территория уже готовится для будущих резидентов. На площадке появится точечное и общее озеленение, навесы и уличная мебель.

Все рендеры предоставлены «Собака.ru» командой проекта
Все рендеры предоставлены «Собака.ru» командой проекта
Все рендеры предоставлены «Собака.ru» командой проекта
Все рендеры предоставлены «Собака.ru» командой проекта

Общая площадь двора «Ведомства» составит 1 тысячу квадратных метров. Помимо него, в проекте задействуют помещения бывших конюшен и каретников, где откроются шоурумы, студии и заведения общепита. Таким образом, общая площадь нового пространства составит 3,3 тысячи квадратных метров.

Преобразование двора — первый этап большой реконструкции всего квартала Конюшенного ведомства: бывших конюшен внутри двора и корпусов на набережной канала Грибоедова и Большой Конюшенной улицы. Вход на территорию будет осуществляться через арку с Большой Конюшенной — через дорогу от Saviv.

Собственником площадей является компания Yard , проектирование и реставрационные работы осуществляет компания ZENTRUM, разработкой концепции и дальнейшим развитием занимается управляющая компания Point Place. Двор «Ведомства» будет работать одновременно с проведением реставрационных работ и концепцией всего комплекса зданий. Узнать о том, как стать резидентом, можно здесь. 

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