На Конюшенной площади откроется «Ведомство» — двор с кафе, верандами и магазинами

В начале осени на Конюшенной площади откроется «Ведомство» — двор с кафе, верандами, магазинами и событийной площадкой. На площади более 3 тысяч квадратных метров будут проходить ярмарки, вечеринки, лекции, кинопросмотры и другие события.
«Ведомство» на Конюшенной площади будет работать круглый год. Осенью и зимой в событийном зале — в помещениях бывших конюшен площадью 800 квадратных метров — будут проходить ярмарки, вечеринки, лекции, кинопросмотры и другие события. Летом здесь будут работать веранды, амфитеатр, появятся места для отдыха горожан и зеленые зоны. Как рассказали «Собака.ru» координаторы проекта, территория уже готовится для будущих резидентов. На площадке появится точечное и общее озеленение, навесы и уличная мебель.
Общая площадь двора «Ведомства» составит 1 тысячу квадратных метров. Помимо него, в проекте задействуют помещения бывших конюшен и каретников, где откроются шоурумы, студии и заведения общепита. Таким образом, общая площадь нового пространства составит 3,3 тысячи квадратных метров.
Преобразование двора — первый этап большой реконструкции всего квартала Конюшенного ведомства: бывших конюшен внутри двора и корпусов на набережной канала Грибоедова и Большой Конюшенной улицы. Вход на территорию будет осуществляться через арку с Большой Конюшенной — через дорогу от Saviv.
Собственником площадей является компания Yard , проектирование и реставрационные работы осуществляет компания ZENTRUM, разработкой концепции и дальнейшим развитием занимается управляющая компания Point Place. Двор «Ведомства» будет работать одновременно с проведением реставрационных работ и концепцией всего комплекса зданий. Узнать о том, как стать резидентом, можно здесь.
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