На Конюшенной площади откроется «Ведомство» — двор с кафе, верандами и магазинами

Общая площадь двора «Ведомства» составит 1 тысячу квадратных метров. Помимо него, в проекте задействуют помещения бывших конюшен и каретников, где откроются шоурумы, студии и заведения общепита. Таким образом, общая площадь нового пространства составит 3,3 тысячи квадратных метров.

Преобразование двора — первый этап большой реконструкции всего квартала Конюшенного ведомства: бывших конюшен внутри двора и корпусов на набережной канала Грибоедова и Большой Конюшенной улицы. Вход на территорию будет осуществляться через арку с Большой Конюшенной — через дорогу от Saviv.

Собственником площадей является компания Yard , проектирование и реставрационные работы осуществляет компания ZENTRUM, разработкой концепции и дальнейшим развитием занимается управляющая компания Point Place. Двор «Ведомства» будет работать одновременно с проведением реставрационных работ и концепцией всего комплекса зданий. Узнать о том, как стать резидентом, можно здесь.