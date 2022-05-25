На Биржевой линии открывается «Сад Меншикова» — новое культурное пространство с концертами и фестивалями

Как рассказали «Собака.ru» в команде проекта, идея названия и развития общественного пространства «Сад Меншикова», которое откроется на Биржевой линии, 10 уже 1 июня, восходит к стародавним временам, когда на этом месте действительно располагался сад, примыкавший к особняку князя Александра Даниловича Меншикова — видного российского государственного деятеля эпохи Петра I.

«Сад Меншикова» станет профессионально оснащенной концертной площадкой вместимостью от 300 до 3 тысяч человек. Так, 9 июня здесь пройдет концерт группы «Обе Две», 19 июня — «Эпидемии», 3 июля — группы «Шоколадный Торт», 7 июля на площадке выступит певица Эрика Лундмоен, а 13 августа — группа «Порез на собаке».

Также на площадке в течение лета пройдет множество музыкальных фестивалей, среди которых фестиваль «ЖИВОЙ!» (6 и 7 августа), рок-фестиваль Revolution Open Air (24 июля), фестиваль SAINT RAVE при участии GSPD, Lida и CMH (30 июля), акустический фестиваль-квартирник AEQUATOR (16 июля), фестиваль ТРОЛЛЬ OPEN AIR (2 июля).

«Попасть на спонтанное выступление уличного театра, посетить милый садик с персонажами из мультфильмов Миядзаки, отдохнуть после долгой прогулки по центру города в просторном шатре с мягкими диванами, насладиться крафтовыми напитками и едой на углях, послушать музыку с винила от опытных петербургских диджеев — все это возможно в «Саду Меншикова» по вечерам со вторника по воскресенье уже с первого июня и до первых холодов», — анонсируют в команде проекта.

«Сад Меншикова» откроется 1 июня презентацией проекта Jazz Not Jazz — летней серии живых выступлений современных джазовых коллективов и диджеев Петербурга. Jazz Not Jazz создан музыкантом Антоном Боярских (Dizzy Dutch Duck) и диджеем Сашей Яковлевым. В этот день на сцене выступит брасс-бэнд KREWE, далее в серии джазовых концертов уже анонсированы выступления Arina Faul Funky Orchestra, Forest Tiger Friend & Owl Helper и Kenako. Джазовые концерты будут проходить каждую среду со свободным входом.