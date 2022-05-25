В Петербурге станет «еще немного теплее». Вот прогноз синоптиков на ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 мая, Петербург останется в зоне влияния гребня антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а солнечные лучи продолжат прогревать воздушные массы, обеспечивая постепенное повышение температурных показателей.

Температура воздуха сегодня в городе составит +17…+19 градусов, по области +17…+22, на востоке региона +10…+15. Ветер ожидается северо-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В четверг, по прогнозу Леуса, «станет еще немного тепле, но ближе к вечеру пройдут дожди».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 26 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью обойдется без существенных осадков, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время суток составит +7…+9 градусов, днем +16…+18.

В пятницу, 27 мая, облачная с прояснениями погода сохранится, небольшие и кратковременные дожди пройдут в течение всего дня. Температура ночью составит +7…+9 градусов, днем воздух прогреется до +13…+15.