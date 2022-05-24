Фестиваль про современных старших «Старшие в городе» пойдет в Михайловском саду Русского музея

На мероприятии будут организовано шесть тематических площадок: танцы и движение, дружелюбная среда, саморазвитие, занятость и карьера, здоровье, забота и психологическое благополучие, а также дружба, любовь и секс.

На каждой площадке будут проводить свои активности. К примеру, в «дружелюбной среде» запланирована встреча с урбанистами и ассоциацией «Модель элегантного возраста», в «саморазвитии» — ярмарка своего творчества, а также встречи с психологом про поддержку в поиске друзей или партнеров, общение с экспертом в области женского здоровья и многое другое.

Помимо этого, на фестивале планируют провести встречи городских сообществ, игровую сессию по соучаствующему проектированию, обмен опытом по озеленению придомовых территорий и мастер-классы по экологичному образу жизни в городе, лекции про секс в 50+, мастер-классы по йоге, зумбе, стилю и т.д.

Фестиваль «Старшие в городе» пройдет в Михайловском саду Русского музея 28 мая с 12 до 18 часов. Посмотреть полностью программу можно здесь.