Петербургская сеть коворкингов Page планирует выкупить американскую WeWork в России

Сделка должна помочь WeWork исполнить свои обязательства перед клиентами и партнерами, сообщили в Page. Сейчас компания не представлена на московском рынке, под брендом Page в Петербурге находится девять собственных и партнерских коворкингов площадью около 8 тысяч квадратных метров.

А у юридического лица WeWork (ООО «Виворк Рус») под управлением находится четыре коворкинга на более чем 17 тысяч квадратных метров в Москве. Его выручка рассчитывается на 1,1 млрд рублей в 2021 году, чистый убыток — 6,4 млн руб. Основной акционер WeWork — японский SoftBank.

Как сообщали «Ведомости», продажу российского бизнеса сеть гибких офисов WeWork рассматривала еще в 2020 году. Компания вела переговоры о переуступке прав аренды с профильными игроками. WeWork рассчитывает передать покупателю право использовать свой бренд по франшизе.