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Под крышей «Лахта Центра» установили копию Ангела с Александровской колонны

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Внутри небоскреба «Лахта Центр» на уровне 88 этажа установили точную копию Ангела с Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Скульптуру, которая расположена в основании шпиля, приезжал осветить Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. В кресте «Ангела-хранителя Санкт-Петербурга» заложили мощи первоверховных апостолов Петра и Павла.

Напомним, «Газпром» в конце декабря 2021 года представил проект 555-метрового небоскреба «Лахта Центр 3». Как рассказали в компании, для дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра возведут еще два небоскреба. Вместе они сложатся в архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий.

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