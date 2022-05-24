Под крышей «Лахта Центра» установили копию Ангела с Александровской колонны

Скульптуру, которая расположена в основании шпиля, приезжал осветить Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. В кресте «Ангела-хранителя Санкт-Петербурга» заложили мощи первоверховных апостолов Петра и Павла.

Напомним, «Газпром» в конце декабря 2021 года представил проект 555-метрового небоскреба «Лахта Центр 3». Как рассказали в компании, для дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра возведут еще два небоскреба. Вместе они сложатся в архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий.