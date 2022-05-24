Согласно результатам исследования, проведенного для IV Международного конгресса «Health age. Активное долголетие», высыпаться и восстанавливать силы получается у каждого второго (56%) россиянина. С переменным успехом это удается четверти опрошенных (25%), каждому пятому — скорее не удается (19%). Чаще режим сна и отдыха соблюдают представители старшего поколения (71%). Сложнее ситуация со сном у молодежи: 37% 18-24-летних успевают набраться сил лишь время от времени, тогда как у 30% 25-34-летних отдохнуть скорее не получается.

Также аналитики выяснили у россиян уровень их повседневной активности. 41% оценивают ее как высокую и скорее высокую, 45% — как умеренную, а 13% — как низкую или скорее низкую. Активный образ жизни ведут преимущественно молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (55%), мужчины (48% против 35% среди женщин) и жители сел (48% против 39% среди москвичей и петербуржцев).

87% россиян стараются осознанно подходить к потреблению продуктов питания, правильного рациона придерживаются 40%. Время от времени следить за своим рационом получается у 28%, а у каждого пятого — нет (19%). Каждый восьмой не стремится обзаводиться полезными пищевыми привычками (12%). Приверженцами правильного питания чаще являются граждане старшего возраста (48%), россияне с высшим и неоконченным высшим образованием, а также жители мегаполисов (по 46% соответственно).

Кроме того, аналитики выяснили у россиян регулярность посещения ими врачей. Треть (32%) опрошенных обращаются за медицинской помощью только в случае крайней необходимости, когда откладывать визит ко врачу больше нельзя. Почти вдвое реже визит к врачу совершают, когда не удается справиться с возникшими жалобами самостоятельно (18%). Такая же доля опрошенных записываются на прием сразу при возникновении жалоб или обострении хронических заболеваний (17%). Наименее распространенный мотив похода ко врачу — регулярный чек-ап состояния здоровья. К нему прибегают только 14% россиян.