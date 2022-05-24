В библиотеке Маяковского показывают предметы 1900-х и документы 1940-х в рамках выставки «Память милосердия»

В рамках празднования 155-летия Российского Красного Креста в одном из читальных залов библиотеки имени Маяковского на набережной реки Фонтанки собрана небольшая тематическая выставка, оживляющую память о людях, боровшихся со смертью под знаком Красного Креста.

В архиве Санкт-Петербургского отделения Красного Креста хранятся тысячи документов о девушках, проходивших обучение и вступавших в ряды санитарных дружин, чтобы поддержать бойцов фронта и спасти как можно больше жизней. На выставке в Маяковке представлены их автобиографии, личные дела, документы и фото. «Даже в простых заявлениях на прием на курсы медицинских сестер просвечиваются особенности личностей девушек. Вчитайтесь в угасающие тексты, чтобы познакомиться с героинями прошлого, это впечатляет», — отмечают сотрудники библиотеки.

В отдельной витрине представлены медицинские принадлежности времен Первой мировой войны, которые врачи использовали в полевых условиях. Предметы предоставил частный коллекционер, часть его собрания также хранится в Музее Политеха. Фотографии на экране погружает в атмосферу работы в госпиталях, оживляя образы бойцов и сестер милосердия для зрителей. «Принципы работы Красного Креста не меняются десятилетиями — эта преемственность хорошо видна, когда читаешь информацию на стендах», — говорят сотрудники Маяковки.

Выставка «Память милосердия» будет работать до 25 мая включительно в полукруглом читальном зале на втором этаже библиотеки имени Маяковского на набережной реки Фонтанки, 44. Увидеть экспонаты можно бесплатно в часы работы библиотеки — с 11:00 до 20:00.