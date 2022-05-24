С чем Петербург ассоциируется у россиян? Выяснили аналитики

О главных ассоциация с Петербургом россиян опросили аналитики сервиса SuperJob, результаты исследования есть в распоряжении редакции. Почти каждый пятый (19%) считает Петербург красивым городом и адресует городу следующие отзывы: «Величие, восторг»; «Красота»; «Жители очень любят свой город»; «Доброжелательные люди». Ассоциациями с культурной столицей поделился каждый девятый опрошенный (11%). Каждому одиннадцатому при упоминании о Петербурге видятся дожди и туман (9%).

С Петром I, архитектурными памятниками и событиями истории Петербург ассоциируют по 7% россиян. Для 4% это город мостов. По 3% в качестве ассоциаций упоминали белые ночи и Неву. Еще для 3% Петербург — это родной город. Второй, так называемой «Северной столицей» Петербург назвали также 3%. И еще для 3% россиян город навсегда останется Ленинградом.

С Эрмитажем Петербург ассоциируется у 2%, с другими музеями — еще у 2%. Среди множества других ассоциаций — Петергоф и фонтаны, праздник выпускников «Алые паруса», Финский залив и острова, футбольный клуб «Зенит». Не забыли россияне и о том, что Петербург — а, вернее, Ленинград — является родиной и городом начала политической карьеры президента Владимира Путина.

«Мужчины чаще ассоциируют Санкт-Петербург с Петром I и сыростью, давно ставшую интернет-мемом. Женщины же чаще оставляют хвалебные отзывы. За 14 лет положительных ассоциаций с Северной столицей стало чуть больше, а вот с президентом Санкт-Петербург сегодня ассоциирует менее 1% россиян», — резюмировали аналитики.