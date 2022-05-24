Солнечно и довольно тепло: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на сегодня и ближайшие дни

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 мая, погода в Петербурге будет формироваться в «противоборстве погожего и довольно теплого антициклона с запада и облачного и холодного циклонического вихря с востока».

В такой ситуации при переменной облачности обойдется без дождей, а воздушные массы, по словам синоптика, «смогут неплохо прогреться». Однако в это же время на востоке области облаков станет больше: пройдут небольшие осадки при заметно более холодной погоде.

Температура воздуха сегодня в городе составит +16…+18 градусов, по области +14…+19, на востоке +7…+12. Ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 761 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В среду, по прогнозу Леуса, «погода изменится мало».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 25 мая, в Петербурге обойдется без осадков. Температура воздуха ночью составит +4…+6 градусов, днем +18…+20. В четверг, 26 мая, ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. В ночное время суток температура составит +6…+8 градусов, днем воздух прогреется до +15…+17.