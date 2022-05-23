Две петербургские школы выиграли в конкурсе Domestos на самый худший туалет

Победителей опубликовали на сайте Domestos. В числе первых: школа №603 на Малой Балканской улице и гимназия №227 на улице Турку. Оба учебных заведения расположены во Фрунзенском районе. Также в пятерке школы из Димитровграда, Волгограда и Озерска.

В этом году организаторы конкурса не стали выкладывать фотографии «лучших» туалетов, а лишь ограничились текстовыми описаниями. К примеру, о туалете для мальчиков в школе №603 написано следующее: «Плитка в туалете в самых разных местах регулярно отходит. Сотрудники школы осуществляют ремонт проблемных участков. Но со временем подобные проблемы снова возникают уже в новых местах». А в гимназии жалуются на то, что в туалетах отсутствуют кабинки, а трубы давно пора заменить. По результатам конкурса, в школах-победителях Domestos отремонтирует туалеты.

Конкурс на худший школьный туалетные комнаты России проводят с 2019 года. Для участия в акции необходимо отправить организаторам фотографии и описать проблему. Победителей выбирают по итогу онлайн-голосования.