Сколько пляжей подготовят к купальному сезону в Петербурге? Рассказали в Смольном

В МЧС отметили, что количество заявлений предварительное и они еще будут поступать. Вероятнее всего, число пляжей также увеличится. В этом году готовность пляжей к купальному сезону проверяют администрации районов, на территории которых находятся участки.

По правилам, владельцы пляжей должны обозначить границы зоны для купания, организовать работу спасательного поста, а также обеспечить очистку дна, уборку территории на берегу водоема и выполнить ряд других требований. Помимо этого, на особый контроль возьмут несанкционированные места отдыха.