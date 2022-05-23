Сколько пляжей подготовят к купальному сезону в Петербурге? Рассказали в Смольном

В Петербурге готовят порядка 20 пляжей к началу нового купального сезона. Уже 16 владельцев пляжей подали соответствующие заявления в МЧС, 14 из них находятся в Курортном районе города, рассказали в Смольном.
В МЧС отметили, что количество заявлений предварительное и они еще будут поступать. Вероятнее всего, число пляжей также увеличится. В этом году готовность пляжей к купальному сезону проверяют администрации районов, на территории которых находятся участки.
По правилам, владельцы пляжей должны обозначить границы зоны для купания, организовать работу спасательного поста, а также обеспечить очистку дна, уборку территории на берегу водоема и выполнить ряд других требований. Помимо этого, на особый контроль возьмут несанкционированные места отдыха.
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