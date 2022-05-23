Вход на станцию метро «Приморская» ограничат на два месяца

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», ремонтные работы будут проходить с 26 мая по 29 июля. Вход в вестибюль ограничат по рабочим дням в утренние и вечерние часы пик — с 8:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:00.

При необходимости этот график могут изменить с учетом фактического пассажиропотока, отметили в пресс-службе подземки. Петербуржцев и гостей города попросят учитывать проведение ремонтных работ и заранее планировать маршруты поездок.