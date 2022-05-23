Опрос дня: 14% петербуржцев совсем ничего не вдохновляет на работе

Как следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, около 22% респондентов рассказали, то в работе их больше всего вдохновляет зарплата, 10% мотивирует достижение поставленных целей. 9% опрошенных признаются, что наслаждаются самим процессом работы, а 6% — атмосферой в коллективе.

По 5% опрошенных сообщили, что радуются возможности приносить пользу и общаться с людьми, по 3% мотивирует интерес, постоянное обучение новому, самореализация и любовь к делу.

Также 3% петербуржцев признались, что получают удовольствие на работе от возможности творить и решать новые задачи, а развитие способностей и возможность применить знания — по 2%. Другие источники вдохновения назвали 15% опрошенных. Среди них подходящий график, возможность работать удаленно, благодарность клиентов, ответственность, перспективы, стабильность и т. д.

А вот 14% респондентов рассказали, что в работе их ничего не вдохновляет. Отмечается, что высокая зарплата и самореализация чаще мотивируют мужчин, а атмосфера в коллективе и возможность помогать людям — женщин.