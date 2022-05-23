Ленинградский зоопарк дал старт марафону хороших новостей. Вот первая: в семействе кенгуру Беннетта пополнение!

Характерное шевеление в сумках сразу четырех самок кенгуру Беннетта работники по уходу за животными Ленинградского зоопарка заменили еще в январе. Назвать точную дату рождения детенышей невозможно, так как их вес составляет всего 1 грамм, поэтому увидеть их в это время никак нельзя: сразу после появления на свет они цепляются за шерсть мамы и забираются в сумку, а выглядывать из нее начинают только через несколько месяцев.

Как рассказали «Собака.ru» в Комитете по культуре Петербурга, уже сейчас трое кенгурят выходят погулять и даже пробуют взрослую пищу. Самый младший пока остается в сумке у матери.

Марафон хороших новостей от Ленинградского зоопарка продлится в течение всей недели — с 23 по 29 мая. Внимательно следим за активностью!

Снимками малышей кенгуру Беннетта в Ленинградском зоопарке пока не поделились, но можно посмотреть на фото их матери. Показываем пушистую красавицу в февральском петербургском снегу. Кстати, зимой самка сама выбирает, сидеть в теплом домике или отправиться на прогулку по «русской зиме». Последнее ей, кажется, нравится больше!