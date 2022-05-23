За выходные в Петербурге спасли трех ладожских нерпят. Посмотрите на них

«За три дня к нам приехали еще три ладожских нерпенка. Двое из водяных мальчишек были найдены на берегах Невы, один — неподалеку от Осиновецкого маяка. Все они тощенькие и измучавшиеся. Больше всего насмешил нерпуль, вылезший прямо на пост МЧС и сдавшийся в руки спасателям. Еще за одним из найденышей выезжала лодка «Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга», — поделились в Фонде друзей балтийской нерпы.

«На вас обрушился весенний нерпопад! Здоровья всем пушистикам. А вам сил и терпения!», «Посыпались нерпячьи детишки, как из рога изобилия, только успевай ловить. Как же им повезло оказаться в заботливых и любящих руках [основателей Фонда друзей балтийской нерпы] Елены и Вячеслава», — пишут в комментариях петербуржцы.

«Весенний нерпоквест», о котором пишут петербуржцы, начался в середине апреля, когда горожане стали массово сообщать о нахождении в Неве ластоногих малышей. Тогда сотрудники фонда призвали петербуржцев быть внимательными и сообщать им о подобных случаях обнаружения нерпят.