Новая неделя в Европейской России началась с заморозков. Эпицентр похолодания пришелся на Ленобласть

По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в ночь на понедельник, 23 мая, «в условиях относительно малооблачной и тихой погоды», очередная волна холодного арктического воздуха, распространяющегося по территории Европейской России, вызвала образование ночных и утренних заморозков.

Зона отрицательных температур заняла обширную территорию от западных границ России до Урала, а на юге дотянулась до территории Смоленской, Калужской, Тульской, Липецкой и Рязанской областей, достигло Мордовии, Ульяновской области, Татарстана и Башкирии.

Эпицентр похолодания, по словам Леуса, пришелся на восточные районы Ленинградской области: в городе Лодейное Поле минимальная температура воздуха составила -4,7 градуса. Главная метеостанция Москвы, расположенная на ВДНХ, заморозки не зафиксировала — там было +1,5 градуса. Однако уже на юге столицы, в Бутово, температура «ушла в отрицательную часть температурной шкалы» — там термометры показали -1,2 градуса.