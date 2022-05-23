Новая неделя в Европейской России началась с заморозков. Эпицентр похолодания пришелся на Ленобласть

Минувшей ночью на территории Европейской России начались заморозки. Эпицентр похолодания пришелся на восточные районы Ленинградской области — почти до 5 градусов ниже нуля температура воздуха опустилась в Лодейном Поле. И это в конце мая! Придут ли холода в Петербург? Публикуем прогноз синоптиков.
По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в ночь на понедельник, 23 мая, «в условиях относительно малооблачной и тихой погоды», очередная волна холодного арктического воздуха, распространяющегося по территории Европейской России, вызвала образование ночных и утренних заморозков.
Зона отрицательных температур заняла обширную территорию от западных границ России до Урала, а на юге дотянулась до территории Смоленской, Калужской, Тульской, Липецкой и Рязанской областей, достигло Мордовии, Ульяновской области, Татарстана и Башкирии.
Эпицентр похолодания, по словам Леуса, пришелся на восточные районы Ленинградской области: в городе Лодейное Поле минимальная температура воздуха составила -4,7 градуса. Главная метеостанция Москвы, расположенная на ВДНХ, заморозки не зафиксировала — там было +1,5 градуса. Однако уже на юге столицы, в Бутово, температура «ушла в отрицательную часть температурной шкалы» — там термометры показали -1,2 градуса.
Завтра, во вторник, зона возможных отрицательных температур сократится, а ее южная граница поднимется в Верхневолжье и на север Предуралья. Однако в среду, 25 мая, ночные заморозки вновь могут охватить большую часть Центрального и Северо-Западного округов.
Петербургу заморозки не грозят. Понедельник в городе пройдет без осадков, при этом температура воздуха окажется на 1-2 градуса ниже нормы и составит от +15 до +17. Во вторник осадки не прогнозируются, днем будет около +15 градусов.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 23 мая, в городе существенных осадков не ожидается. В ночное время суток температура воздуха составила +4…+6 градусов, днем прогреется до +14…+16. Во вторник, 24 мая, в городе также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +6…+8 градусов, днем +16…+18. Аналогичные погодные условия прогнозируются в среду, 25 мая.
В Ленинградской области, по прогнозу Гидромета, ближайшие ночи действительно ожидаются прохладными, тогда как дневные температуры будут достигать +20 градусов. Так, сегодня днем, 23 мая, воздух прогреется до +13…+18 градусов, местами на востоке до +10. Во вторник, 24 мая, будет теплее: ночью +3…+8 градусов, днем на западе +15…+20, на востоке +9…+14. В среду, 25 мая, температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, днем на западе прогреется до +15…+20 градусов, на востоке — до +10…+15.
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