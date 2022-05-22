Сколько человек посетили «Ночь музеев»? Рассказали организаторы

Так, к началу «Ночи музеев» закончились почти все места в музеях, которые участвовали в акции. Всего количество посещений достигло более 90 тыс. Билеты купили более 30 тыс. человек.

Более 10 тыс. человек посетили Артиллерийском музее и побывали в Большом зале филармонии, более 6,5 тыс. сходили в Военно-морской музей, около 6 тыс. слушали музыку в Капелле, более 4,5 тыс. выбрали программу Русского музея в Летнем саду.