Сколько человек посетили «Ночь музеев»? Рассказали организаторы

В ночь на 22 мая в Петербурге прошла очередная культурная акция «Ночь музеев». О том, сколько человек посетили акцию, рассказали организаторы акции 78.ru.
Так, к началу «Ночи музеев» закончились почти все места в музеях, которые участвовали в акции. Всего количество посещений достигло более 90 тыс. Билеты купили более 30 тыс. человек.
Более 10 тыс. человек посетили Артиллерийском музее и побывали в Большом зале филармонии, более 6,5 тыс. сходили в Военно-морской музей, около 6 тыс. слушали музыку в Капелле, более 4,5 тыс. выбрали программу Русского музея в Летнем саду.
Напомним, в этом году «Ночь музеев» была посвящена юбилею Петра I. Более сотни музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов объединились под общей темой «Точка отсчета». Помимо площадок, которые ежегодно участвуют в акции, петербуржцам впервые в «Ночь музеев» открыли двери во дворец Петра I в Стрельне и в новый филиал Музея городской скульптуры «Невский, 19». Многие площадки провели экскурсии и программы на свежем воздухе — например, ЦВЗ «Манеж» и Русский музей в Летнем саду.
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