В Петербурге перенесли главную остановку автобусов на «Ночи музеев». У Исаакиевской ее не будет

Напомним, в этом году «Ночь музеев» будет посвящена юбилею Петра I. Более сотни музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов объединятся под общей темой «Точка отсчета». Помимо площадок, которые ежегодно участвуют в акции, петербуржцам впервые в «Ночь музеев» откроют двери во дворец Петра I в Стрельне и в новый филиал Музея городской скульптуры «Невский, 19». Многие площадки проведут экскурсии и программы на свежем воздухе — например, ЦВЗ «Манеж» и Русский музей в Летнем саду.