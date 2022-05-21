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В Петербурге перенесли главную остановку автобусов на «Ночи музеев». У Исаакиевской ее не будет

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В Петербурге изменилась центральная остановка ночных автобусов на «Ночи музеев», на которых участники акции могут добираться до музеев с  23:00 до 06:00. Об этом рассказали организаторы в официальной группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Теперь остановка будет находиться на Адмиралтейском проспекте, 6. Она располагается напротив Александровского сада, между Гороховой улицей и Невским проспектом. Как уточнили организаторы, все автобусы «Ночи музеев» будут стартовать и финишировать именно от этой точки.

Напомним, в этом году «Ночь музеев» будет посвящена юбилею Петра I.  Более сотни музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов объединятся под общей темой «Точка отсчета». Помимо площадок, которые ежегодно участвуют в акции, петербуржцам впервые в «Ночь музеев» откроют двери во дворец Петра I в Стрельне и в новый филиал Музея городской скульптуры «Невский, 19». Многие площадки проведут экскурсии и программы на свежем воздухе — например, ЦВЗ «Манеж» и Русский музей в Летнем саду.

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