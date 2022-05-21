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В Летнем саду откроется огород Петра Великого. Там уже распустились тюльпаны

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В эту субботу, 21 мая, в Летнем саду состоится открытие «Красного сада», который более известен как огород Петра Великого. Об этом пишет пресс-служба Русского музея во «ВКонтакте».

 «Красный сад» использовался как огород, на грядках которого выращивали аптекарские травы и овощи. «Во времена Петра I огород выполнял как хозяйственные, так и декоративные функции», — рассказали в пресс-службе.

В наши дни в саду высадили растения, которые выращивались при императоре или были популярными овощами и пряными культурами в Летнем саду в XVIII веке. Также здесь уже распустились тюльпаны.

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