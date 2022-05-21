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С 1 июня в Петербурге перестанут работать более 30 маршруток

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С 1 июня 2022 года в Петербурге стартует второй этап транспортной реформы, в результате которого в городе исчезнут более 30 маршруток. Их должны заменить социальные автобусы, пишет «Деловой Петербург».

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Как следует из сообщения на портале организатора перевозок, в городе больше не будут работать следующие маршрутки: К-15, К-28к, К-32, К-40, К-44, К-52, К-53А, К-66, К-68А, К-72, К-94, К-96, К-97, К-101, К-115, К-116, К-149 и другие. Теперь им на смену придут социальные автобусы.

Добавим, что в рамках первого этапа транспортной реформы, которая началась 1 апреля, маршрутки исчезли с 33 направлений. Финальный этап запланирован на 15 июля. С этого дня коммерческие маршрутки должны прекратить свое существование в городе.

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