С 1 июня в Петербурге перестанут работать более 30 маршруток

Как следует из сообщения на портале организатора перевозок, в городе больше не будут работать следующие маршрутки: К-15, К-28к, К-32, К-40, К-44, К-52, К-53А, К-66, К-68А, К-72, К-94, К-96, К-97, К-101, К-115, К-116, К-149 и другие. Теперь им на смену придут социальные автобусы.

Добавим, что в рамках первого этапа транспортной реформы, которая началась 1 апреля, маршрутки исчезли с 33 направлений. Финальный этап запланирован на 15 июля. С этого дня коммерческие маршрутки должны прекратить свое существование в городе.