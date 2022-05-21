Синоптик: Петербург останется под влиянием гребня антициклона

Как отметил синоптик, из-за порывистого ветра солнечные лучи недостаточно хорошо прогреют воздушные массы. Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, в Ленобласти — +16 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.