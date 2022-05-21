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Синоптик: Петербург останется под влиянием гребня антициклона

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Сегодня, 21 мая, Петербург останется под влиянием гребня антициклона. О том, какую погоду стоит ожидать в эту субботу, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Как отметил синоптик, из-за порывистого ветра солнечные лучи недостаточно хорошо прогреют воздушные массы. Температура воздуха составит от +13 до +15 градусов, в Ленобласти  — +16 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

По словам Леуса, в воскресенье, 22 мая, в Петербурге будет без осадков и прохладно.

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