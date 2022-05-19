Петербуржец притворился собакой, чтобы не платить алименты

Согласно нотариальному соглашению, 30-летнего мужчину обязали ежемесячно выплачивать 8,5 тысячи рублей на содержание 9-летней дочки. Однако выполнять свои обязательства он не стал, за это его привлекали по административной статье.

Мужчине вынесли наказание в виде обязательных работ, но отбывать его он не стал и пропал. У него накопился дол по алиментам в 364 тысяч рублей. В связи с этим мужчину объявили в исполнительный розыск.

Приставы выяснили, что мужчина все это время скрывался у мамы, и даже успел обзавестись новой возлюбленной. В пресс-службе ФССП отметили, что избранница мужчины была хорошо известна в местном отделении полиции в связи с частым распитием напитков в общественных местах, а в протоколах неоднократно указывала адрес регистрации разыскиваемого.

Сотрудники УФССП наведались в дом к матери должника. Женщина убеждала приставов, что ее сын тут давно не живет. Однако в квартире обнаружили вещи, предположительно принадлежащие разыскиваемому.

«Неожиданно гражданин был обнаружен под одеялом на одной из кроватей. На вопрос судебного пристава "кто под одеялом?" мать ответила: "Там собака спит". Для правдоподобности мужчина, накрытый одеялом, имитировал собачье скуление и вой. "Собачья жизнь" должника не впечатлила сотрудников службы, мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей)», — резюмировали в пресс-службе управления.