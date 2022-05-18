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Двое с пилой гонялись за продавцом супермаркета в центре Петербурга

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В центре Петербурга двое мужчин с лучковой пилой распугивали прохожих и гонялись за продавцом в супермаркете. Рассказываем подробнее о происшествии.

пресс-служба Росгвардии

В пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу пояснили, что инцидент произошел на Суворовском проспекте. Двое мужчин напали на прохожего, избили его и отобрали телефон. После этого они увидели сотрудника сетевого супермаркета, который вышел из магазина на шум и сделал замечание дебоширам. 

«Ему стали угрожать пилой, а затем избили. Работник попытался укрыться в служебном помещении в магазине, но нападавшие начали преследовать его и забежали в торговый зал, где повредили имущество супермаркета и продолжили вести себя агрессивно», — рассказали в ведомстве.

Другие сотрудники магазина в это время вызвали экстренные службы. На вызов приехали два наряда вневедомственной охраны. Двоих нарушителей спокойствия задержали и передали сотрудникам полиции. Пилу у них отобрали, а похищенный телефон вернули владельцу.

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