В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности

«По информации Росгидрометцентра, с 12 часов до 21 часа 18 мая на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами местами до 15 м/с», — сказано в сообщении.

«Желтый» — второй уровень опасности, он означает потенциально опасные условия. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорта, а пешеходов призывают к особой осторожности.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, метеорологическую ситуацию в регионе формирует восточная периферия антициклона.

«При облачной с прояснениями погоде обойдется без существенных осадков, а температурный фон немного повысится, однако пока показания термометров останутся на 3–4 градуса ниже положенного по климатической норме. Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +9…+14 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы», — обещает Леус.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая в Петербурге облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь.