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В Петербурге продлят южную набережную «Лахта Центра». Там появится новое общественное пространство

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Набережную у «Лахта Центра» продлят. Главгосэкспертиза России согласовала проектно-сметную документацию первого этапа работ на объекте. На набережной хотят разместить общественное пространство.

BestDeals / Shutterstock.com

«В будущем здесь появятся и велодорожки, и амфитеатр со светоинсталляцией, и, конечно, необычные разноуровневые скамейки. Пока же территорию сформируют с помощью защитных сооружений и подготовят под благоустройство», — сказано в комментарии на сайте Главгосэкспертизы.

На первом этапе на территории 172,5 метра пройдут работы по укреплению берега. Это позволит продлить набережную до базирующегося в порту «Геркулес» яхт-клуба Петербурга. В проекте также заложено обустройство смотровой площадки и спуска к воде.

Ранее петербуржцам представили сразу два варианта благоустройства береговой линии в парке 300-летия Петербурга. Администрация Приморского района показала проекты в формате короткого видео. Обсудить и проголосовать за них можно в социальных сетях.

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