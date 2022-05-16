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В Шушарах вместо обещанного парка появился огромный кукиш

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В Шушарах на пустыре установили огромный каменный кукиш. Таким образом местные жители привлечь внимание застройщика и напомнить ему об обещании обустроить общественный парк.

Как рассказала «Фнтанке» автор скульптуры Юлия Шипулина, фига вышла метрового размера. Ее расположили на пустыре северо-западнее пересечения Старорусского проспекта и Пушкинской улицы.

Каменный кукиш — это своеобразное обращение местных жителей к застройщику «Дальпитерстрой», который еще в 2018 году пообещал на этом месте построить общественный парк.

На данный момент, согласно Генплану, территория функционально относится к зоне Р3 (зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов, дачного фонда).

Руководитель СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров предложил городским властям выкупить территорию, а активистам — заняться ее озеленением. «Пусть возьмут лопату, посадят что-нибудь, я не против», — сказал предприниматель.

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