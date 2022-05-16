Последние звонки в школах Петербурга пройдут в очном формате

В петербургских школах праздник последнего звонка пройдет в очном формате. Об этом сообщили в комитете по образованию, пишет «Фонтанка».
Последние звонки пройдут 23-25 мая. Мероприятия пройдут в очном режиме. Такие рекомендации дало Министерство просвещения РФ.
В прошлом году последние звонки проходили в Петербурге с учетом коронавирусных ограничений. Школам разрешили провести праздник на открытом воздухе. А в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, праздники прошли в онлайн-формате.
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