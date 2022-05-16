В Михайловском театре петербуржцы заметили дым

Жители города сообщили «Фонтанке» о скоплении пожарных расчетах на площади Искусств. Спасатели направлялись в здание театра. Также отмечается, что из окна, откуда валил дым, невозмутимо выглядывал мужчина.

В ГУ МЧС по Петербургу объяснили, что происходит на самом деле в историческом здании. На самом деле на площади происходят учения. Никто не пострадал.