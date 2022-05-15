В Кронштадте обвалилась кровля заброшенного здания. Двое подростков были травмированы

Инцидент случился в 15:28 на Цитадельской дороге, 5Б, передает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. В одноэтажном заброшенном здании, размером 8х15 метров, частично обвалилась кровля. Под завалами нашли двух подростков, которые уже госпитализировали во вторую детскую больницу на Васильевском острове. По предварительным данным, одному из них 17 лет, другому — 16. Всего к работе было привлечено 13 сотрудников МЧС.