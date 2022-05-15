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Из Петербурга в Великий Новгород запустили две туристические программы на электричках — с возможностью посещать музеи и экскурсии

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Для петербуржцев, которые хотят посетить Великий Новгород, появились две туристические программы на электричках: «Карта гостя Руси Новгородской» и «Экскурсионный Новгород». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию».

Единая электронная карта позволит посещать лучшие музеи и экскурсии, а также предоставляет выгодные предложения, скидки и другие привилегии от партнеров. В комплект входит путеводитель на русском и английском языках с информацией о самых интересных достопримечательностях Новгородской области.

Вторая программа под названием «Экскурсионный Новгород» была запущена 30 апреля. Она включает в себя абонементы, позволяющие добраться до Великого Новгорода из Петербурга и обратно, а также участвовать в пешеходной групповой экскурсии «Жемчужина Великого Новгорода». Обе программы запущены весной этого года и направлены на популяризацию внутреннего туризма.

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