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Синоптик: в Петербурге ожидается «новая холодная волна»

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В Петербурге ожидается очередное похолодание. Уже сегодня температура окажется ниже нормы, пишет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня по периферии циклона к берегам Невы придет очередная порция холодного воздуха. Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, и температурный фон ожидается на 1-2° ниже положенных по климату значений», — написал он.

Так, температура воздуха сегодня не поднимется выше +14 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил синоптик.

Начало рабочей недели тоже не порадует петербуржцев хорошей погодой: по словам Леуса, в понедельник пройдут кратковременные дожди, а также не потеплеет. Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем температура воздуха составит от +11 до +13 градусов.

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