Синоптик: в Петербурге ожидается «новая холодная волна»

«Сегодня по периферии циклона к берегам Невы придет очередная порция холодного воздуха. Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, и температурный фон ожидается на 1-2° ниже положенных по климату значений», — написал он.

Так, температура воздуха сегодня не поднимется выше +14 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил синоптик.

Начало рабочей недели тоже не порадует петербуржцев хорошей погодой: по словам Леуса, в понедельник пройдут кратковременные дожди, а также не потеплеет. Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем температура воздуха составит от +11 до +13 градусов.