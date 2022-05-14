В Смольном прокомментировали снос восьми исторических зданий ради нового моста через Неву

Как ответили изданию в администрации Петербурга, члены Градостроительного совета выявили «полную утрату исторического облика большинства рассматриваемых зданий в результате перестроек». По этой причине они рассматривают возможность внесения в закон положения, вводящего особый режим использования территории в границах проектирования Большого Смоленского моста, в том числе речь идет о демонтаже восьми зданий.

Напомним, здания демонтируют ради строительства съезда с проектируемого Большого Смоленского моста через Неву. При этом градозащитники пытались сохранить исторические здания. В первую очередь их волновала судьба дома №54, где в 1920-е годы находилась школа, в которой училась Ольга Берггольц. Активисты даже подготовили свой вариант съезда, который позволил бы сохранить целый квартал исторических зданий.