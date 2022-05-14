«Влияние циклона ослабевает»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге в эти выходные

Ведущий специалист центра «Фобос» сообщил, что влияние циклона в Петербурге ослабевает. О том, какую погоду ожидать петербуржцам в эти выходные, он рассказал в своем прогнозе.
«Сегодня влияние тыловой части циклона на погоду Северной столицы будет ослабевать», — написал Леус. По его словам, при переменной облачности в городе не будет существенных осадков, а небольшие дожди возможны лишь на востоке области. «Температурный фон немного подрастет и вернётся в рамки климата», — добавил специалист. По данным Гидрометцентра, температура воздуха днем составит до 15 градусов.
Однако уже в воскресенье в городе вновь станет прохладно и местами пройдут кратковременные дожди. В ночь 15 мая похолодает до 5-7 градусов, а днем температура может подняться до 14 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.
Комментарии (0)