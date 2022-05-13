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Масочный режим в Петербурге продлили еще на месяц

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В Петербурге продлили масочный режим до 15 июня. Также продолжают действовать и другие коронавирусные ограничения в городе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Shutterstock.com

Решение принято «в связи с истечением срока действия ограничительных мер с 16 мая» и на основании предписания городского главного государственного санитарного врача.

Ранее губернатора Александр Беглов предлагал отменить масочный режим в Петербурге. Соответствующее письмо он направил главному санитарному врачу Анне Поповой. Градоначальник также заметил, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 40,6%. Спад произошел по всем клиническим формам COVID-19.

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