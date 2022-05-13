В Петербурге застройщик незаконно начал сносить здания бань Екимовой

Об этом говорится в ответе службы, опубликованном в Тelegram-канале «Живой город». Градозащитники направили обращение в Госстройнадзор, в ведомстве им ответили, что застройщик ООО «Пегас» получил отказ в сносе зданий бань Екимовой.

«По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе вышеуказанного объекта капитального строительства и приложенных документов Службой принято мотивированное решение об отказе в предоставлении государственной услуги по осуществлению приема уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что Госстройнадзор уведомил КГИОП о своем решении, поскольку снос был намечен в границах зоны, где действовал запрет на демонтаж дореволюционных построек.

Напомним, строительный забор появился еще 14 апреля, а уже 15 апреля на участок пригнали технику для демонтажа строений. В этот же день градозащитники попытались остановить работы. Им удалось это сделать только после приезда представителей администрации. По словам активистов, им обещали, что снос не возобновится до проведения специального совещания.

Зданиями на Малом проспекте Петроградской стороны, 4, владеет компания ПИК. Помимо заводской части комплекс строений включает корпуса торговых бань Екимовой. Сейчас градозащитники пытаются установить точные даты построек на участке. Все здания на Малом проспекте П.С., 4 юридически объединены в один объект, который датирован 1948 годом. Но градозащитники утверждают, что на территории находятся постройки, возведенные в первой половине XIX века, — их снос незаконен. Активистам удалось через суд добиться запрета на демонтаж зданий пока ведется установка точных дат возведения построек.