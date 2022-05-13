Петербуржцам показали два проекта благоустройства пляжа в парке 300-летия

В первом проекте предлагают сделать различные зоны отдыха, детские площадки и арт-объекты, а также предлагается сделать акцент непосредственно на пляж.

«Пешеходные мостики, ведущие к флагштокам и помещениям "Базы водных видов спорта". Мостики откроют посетителям панорамный вид на акваторию Финского залива», — говорится в анонсе.

Второй вариант благоустройства больше сконцентрируется на создании площадки для сдачи районных и городских нормативов ГТО. Планируется, что площадка будет полностью доступна для маломобильных жителей города.

Напомним, в конце августа 2021 года береговую зону парка 300-летия Петербурга закрыли для посетителей на два года. За это время ее планируется благоустроить. Изменение береговой зоны парка 300-летия Петербурга пройдет при поддержке Газпрома. Об этом стало известно еще в 2019 году. Тогда Комитет по градостроительству и архитектуре подготовил проект благоустройства набережной Большой Невки в Приморском районе Петербурга. Согласно концепции, вдоль береговой линии появятся пешеходные и велосипедные маршруты, которые непрерывно свяжут ЦПКиО и парк 300-летия.