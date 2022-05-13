Беглов предложил главному санврачу отменить масочный режим в Петербурге

«Направил обращение главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» и отменить в Санкт-Петербурге масочный режим», — написал Беглов в своем telegram-канале.

Губернатор также заметил, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась на 40,6%. Спад произошел по всем клиническим формам COVID-19.

Накануне глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова рассказала, что не может отменить масочный режим в городе. По ее словам, это может сделать только главный санитарный врач России Анна Попова. Отмечается, что масочный режим в Петербурге будет действовать до 15 мая, пока его снова не продлят или не отменят.