МЧС предупреждает: в Петербурге значительно усилятся порывы ветра

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 мая в Санкт-Петербурге ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 17 м/с», — отмечают в ведомстве.

В городском управлении МЧС также дали ряд рекомендаций, что делать при такой погоде: необходимо закрыть окна и убрать вещи с балкона, поставить машину в гараж (или вдали от деревьев и шатких конструкций). А если пришлось выйти на улицу, то стараться обходить стороной рекламные щиты и здания с неустойчивой кровлей.

«Сегодня Северная столица останется под влиянием тыловой части циклона, центр которого выходит на юго-запад Архангельской области. В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура окажется на 1–2 градуса ниже климатической нормы», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Как передает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 13 мая, в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков в дневное время. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха будет около +13…+15 градусов.