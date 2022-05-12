В Петербурге закроют генконсульство Литвы в начале июня

Помимо этого, с 1 июня из России отзывают посла Эйтвидаса Баярунаса. С намеченной даты он прекратит выполнять свои обязанности. Отмечается, что в Москве посольство закрыли еще в конце апреля после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства РФ в Клайпеде.

Напомним, генеральные консульства Латвии, Литвы и Эстонии закрываются в Петербурге и Пскове. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России. Такое решение приняли «на основе принципа взаимности» после того, как российские генеральные консульства были закрыты в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и Тарту.