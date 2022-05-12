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Стало известно, когда в Петербурге завершат отопительный сезон

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«Теплосеть Санкт-Петербурга» объявила о переходе на режим периодического протапливания в Ленобласти. Однако в Петербурге пока отключать отопление не спешат. Рассказываем, когда ждать завершения отопительного сезона.

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В комитете по энергетике Петербурга «Фонтанке» рассказали, что отопительный период в городе завершится, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течение пяти дней будет выше +8 градусов и в течение трех суток выше +10 градусов.

«Порог в 8 градусов перешагнули только 10 мая». Таким образом, сейчас идет третий день мониторинга», — подчеркнули в комитете. Предполагается, что отключение отопления может произойти уже в начале следующей недели. Но при условии, что погода резко не испортится.

По данным Гидрометцентра, с 13 по 15 мая температура воздуха в Петербурге будет в пределах от +5...+7 градусов ночью и до +12...+16 днем.

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