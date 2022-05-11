Строительство трамвайной линии «Славянка» планируют начать летом в Петербурге

Компания «Балтнедвижсервис» завершила разработку проектной документации на постройку линии из Купчино в Славянку. Проект должен пройти согласование в Смольном. Планируется, что строительство может начаться уже летом 2022 года, сообщает «Деловой Петербург».
Как рассказал генеральный директор компании Дмитрий Панкратов, проект предусматривает прокладку 21 км трамвайных путей. Помимо этого, планируется построить четыре путепровода и три моста. По линии будут ходить 22 трамвая.
«Практически все, что необходимо для проекта, производится в России и дружественных странах. Инвестиции в создание такого инфраструктурного объекта действительно дадут внушительный мультипликативный эффект», — заявил Панкратов.
На строительстве планируется занять не менее 1,5 тысяч человек. Ранее вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказывал, что первый участок линии «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» планируется запустить уже в 2024 году.
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