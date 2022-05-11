Строительство трамвайной линии «Славянка» планируют начать летом в Петербурге

Как рассказал генеральный директор компании Дмитрий Панкратов, проект предусматривает прокладку 21 км трамвайных путей. Помимо этого, планируется построить четыре путепровода и три моста. По линии будут ходить 22 трамвая.

«Практически все, что необходимо для проекта, производится в России и дружественных странах. Инвестиции в создание такого инфраструктурного объекта действительно дадут внушительный мультипликативный эффект», — заявил Панкратов.

На строительстве планируется занять не менее 1,5 тысяч человек. Ранее вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказывал, что первый участок линии «Купчино» — пос. Шушары — Славянка» планируется запустить уже в 2024 году.