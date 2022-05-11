В России хотят ограничить скорость электросамокатов и моноколес

Функцию автоматического ограничения скорости хотят также ввести на покупных электросамокатах в парках. Для этого в ЭСИМ планируют встроить систему спутникового слежения.

Помимо этого, предлагают ввести функцию «пешеходного режима» со скоростью до 6 км/ч. Предполагается, что электросамокат будет подавать «отличительный и видимый световой сигнал» для водителя и окружающих. Такое же ограничение скорости хотят ввести при движении задним ходом. Также в новом ГОСТе должны появиться требования и к внешним характеристикам — размер противоскользящей поверхности в 150 квадратных сантиметров, диаметр и ширина шин не менее 125 и 25 мм соответственно. На всем ЭСИМ должны быть световозвращатели. А на тех электросамокатах, которые могут разогнаться до 25 км/ч, должны появиться фары.

Все эти требования должны быть уже встроены в ЭСИМ на заводах. Если они не будут соблюдаться, то импорт и продажа таких средств передвижения будет под запретом на территории РФ. Как будет регламентироваться использование уже купленных моделей без ограничения — не сообщается. Пока что проект проходит стадию обсуждения, сбор замечаний к нему продлится до конца июня.