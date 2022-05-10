Стало известно, когда в Кронштадте откроется Музей военно-морской славы

Музей военно-морской славы появится в Кронштадте в 2023 году. В этом же году музей примет Международный военно-морской салон, передает ТАСС.
Центральными темами Музея военно-морской славы станут технологии и люди на флоте, а его главным экспонатом — первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». «Исходя из задачи принять Международный военно-морской салон 2023 года, планируется практически полностью завершить к концу этого года строительно-монтажные работы по Музею военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром. Открытие музея для широкой общественности запланировано также на 2023 год», — сообщили в пресс-службе АНО «Остров фортов».
Сейчас подводная лодка К-3 находится в Кронштадтском морском заводе. Летом ее должны отбуксировать к Выборгу, где установят на погружной барже «Атлант». Баржа перевезет подлодку к причалу в Кронштадте, после чего начнется уникальная сухопутная перевозка К-3 по улицам города к зданию нового музея. Облик К-3 планируют отреставрировать.
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