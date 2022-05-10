18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. В городе потеплеет до +17 градусов

Поделиться:

Сегодня, 10 мая, на погоду в Петербурге окажет влияние гребень антициклона, который вытянулся с юго-запада. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, 10 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем антициклона, вытянувшимся с юго-запада. Его усилиями в регионе ожидается переменная облачность и без осадков», — написал синоптик.

Так, в этот вторник ожидается теплая погода — воздух прогреется до +17 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

По словам Леуса, в среду потепление продолжится, но во второй половине дня пройдут дожди. Местами, по прогнозу СЗ УГМС, возможна гроза. В четверг, 12 мая, дожди усилятся до умеренных.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: