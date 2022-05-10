Петербург окажется под влиянием гребня антициклона. В городе потеплеет до +17 градусов

«Сегодня, 10 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем антициклона, вытянувшимся с юго-запада. Его усилиями в регионе ожидается переменная облачность и без осадков», — написал синоптик.

Так, в этот вторник ожидается теплая погода — воздух прогреется до +17 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.



По словам Леуса, в среду потепление продолжится, но во второй половине дня пройдут дожди. Местами, по прогнозу СЗ УГМС, возможна гроза. В четверг, 12 мая, дожди усилятся до умеренных.