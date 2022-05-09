Синоптик: погода в Петербурге после 9 мая ухудшится

По словам синоптика, в ближайшие несколько дней будут идти дожди. Завтра, 10 мая, и ночью 11 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Однако после погода испортится: пройдут кратковременные дожди, днем также возможна гроза.

Ветер юго-западный, западный, умеренный, днем 11 мая порывистый. Температура воздуха днем 10 мая составит от 15 до 17 градусов, 11 и 12 мая — от 13 до 16 градусов.